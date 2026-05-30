summer school di design iscrizioni aperte

Notizia in breve

Le iscrizioni alla prima edizione della Summer School internazionale ‘Epicentro – AvampostiOutposts’ sono ora aperte. La scuola si svolgerà durante l’estate e si rivolge a studenti e professionisti interessati al design. La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano approfondire le tematiche legate alla progettazione e all’innovazione. Le iscrizioni si possono effettuare online fino ad esaurimento dei posti disponibili. La durata e il programma dettagliato saranno comunicati nelle prossime settimane.