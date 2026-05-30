Summer School di Design iscrizioni aperte
Le iscrizioni alla prima edizione della Summer School internazionale ‘Epicentro – AvampostiOutposts’ sono ora aperte. La scuola si svolgerà durante l’estate e si rivolge a studenti e professionisti interessati al design. La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano approfondire le tematiche legate alla progettazione e all’innovazione. Le iscrizioni si possono effettuare online fino ad esaurimento dei posti disponibili. La durata e il programma dettagliato saranno comunicati nelle prossime settimane.
Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla prima edizione della Summer School internazionale ‘Epicentro – AvampostiOutposts. Intorno a Francesco di Giorgio Martini’, in programma a Urbino dal 29 luglio al 7 agosto. Promossa dalle università di Urbino e Iuav di Venezia assieme all’ISIA, con la collaborazione del Comune di Urbino, la scuola si configura come un epicentro di studi, ricerche, teorie e progetti dedicati allo sviluppo di nuove visioni per la città italiana contemporanea. Al crocevia tra architettura, design della comunicazione e sociologia, la Summer School propone un approccio transdisciplinare ispirato all’eredità di Giancarlo De Carlo, ponendo al centro la dimensione sociale e politica del progetto urbano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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