Summer School a Terranuova sulla riabilitazione neuropsicologica
Una Summer School sulla riabilitazione neuropsicologica si tiene a Terranuova. L’evento è organizzato dalla Fondazione Salvini, dalla CRT e dal CCT. La scuola si svolge il 11 giugno 2026 e coinvolge professionisti del settore. L’obiettivo è approfondire le tecniche e le pratiche legate alla riabilitazione neuropsicologica. La partecipazione è aperta a specialisti e operatori interessati alla materia.
Arezzo, 11 giugno 2026 – . Iniziativa di Fondazione Salvini, CRT e CCT. 4 giorni dedicati all’aggiornamento in riabilitazione neuropsicologica. Una Summer School che ha iniziato ieri i suoi lavori e li concluderà sabato 13 giugno. L’iniziativa, che si tiene nell’Antico Borgo Poggitazzi di Terranuova, è della Fondazione Salvini, della Clinica di Riabilitazione Toscana e del Centro Chirurgico Toscano. In apertura, i saluti istituzionali di Sergio Chienni, sindaco di Terranuova Bracciolini, Marco Torre, Direttore generale Asl Tse, e Antonio Davide Barretta, Azienda Universitaria Ospedaliera Senese. Il professor Antonio Spanevello,... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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