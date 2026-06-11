summer school a terranuova sulla riabilitazione neuropsicologica

Notizia in breve

Una Summer School sulla riabilitazione neuropsicologica si tiene a Terranuova. L’evento è organizzato dalla Fondazione Salvini, dalla CRT e dal CCT. La scuola si svolge il 11 giugno 2026 e coinvolge professionisti del settore. L’obiettivo è approfondire le tecniche e le pratiche legate alla riabilitazione neuropsicologica. La partecipazione è aperta a specialisti e operatori interessati alla materia.