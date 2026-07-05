su vanity fair si racconta lisa icona del k pop

Prosegue il progetto di collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale Vanity Fair, che i nostri lettori riceveranno in omaggio martedì 7 luglio con l’acquisto del quotidiano. Nel nuovo numero riflettori su Lalisa Manobal, 29 anni, star thailandese, per tutti Lisa. "Adoro stare sul palco, esprimermi. Forse mia madre e la mia famiglia se ne sono accorti e mi hanno incoraggiata", racconta in una lunga intervista concessa a Vanity Fair. Il suo sogno era ballare, ma l’universo aveva per lei progetti diversi: oggi Lisa è la cantante del gruppo Blackpink, il girl group da record che, dal debutto nel 2016, ha contribuito in modo decisivo a portare il K-pop nel mondo, affermandosi come la formazione con più iscritti su YouTube e più seguito su Spotify. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Collaborazione Vanity Fair-La Nazione. La rivista in omaggio col giornale. Mbappé racconta i suoi segretiMartedì 26 maggio, con l’acquisto del quotidiano, i lettori riceveranno un numero di Vanity Fair in omaggio.

Temi più discussi: Lisa delle Blackpink: Un’indovina mi disse di cambiare nome. Mi sono detta: Sai che c’è? Farei qualunque cosa. Quando fai le stesse cose da dieci anni, senti il bisogno di qualcosa di nuovo da cui trarre ispirazione. Ora che ho parlato del mio desiderio di p; Cosa c'è in offerta oggi per l'Amazon Prime Day 2026? La selezione dei best deals del 26 giugno; Tormento: La vera ferita non è stato Sanremo, ma il pubblico che ci ha abbandonato da un giorno all'altro. Ho mangiato riso in bianco per mesi pur di continuare; Damiano David e Dove Cameron sposi in Toscana, la strana coppia Alexia e Laila Hasanovic e le sciure in fila per Pierre Casiraghi.

QUESTO CONTENUTO È RISERVATO AGLI ISCRITTI ALLA MEMBERSHIP - È stata la prima donna sottosegretaria di un Sinodo. In esclusiva per Vanity Fair la religiosa francese racconta la rivoluzione silenziosa della chiesa su giovani e donne, discriminate x.com

260630 - KATSEYE Rivela verità scomode nella posizione scomoda | Vanity Fair reddit

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