su vanity fair lisa star thailandese

Prosegue il progetto di collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale Vanity Fair, che i nostri lettori riceveranno in omaggio martedì 7 luglio con l’acquisto del quotidiano. Nel nuovo numero riflettori su Lalisa Manobal, 29 anni, star thailandese, per tutti Lisa. "Adoro stare sul palco, esprimermi. Forse mia madre e la mia famiglia se ne sono accorti e mi hanno incoraggiata" racconta in una lunga intervista concessa a Vanity Fair. Il suo sogno era ballare, ma l’universo aveva per lei progetti diversi: oggi Lisa, cantante del gruppo Blackpink, il girl group da record che, dal debutto nel 2016, ha contribuito in modo decisivo a portare il K-pop nel mondo, affermandosi come la formazione con più iscritti su YouTube e più seguito su Spotify. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Lisa Vanity Fairde konik Göründü

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