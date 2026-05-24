Collaborazione Vanity Fair-La Nazione La rivista in omaggio col giornale Mbappé racconta i suoi segreti

Martedì 26 maggio, con l’acquisto del quotidiano, i lettori riceveranno un numero di Vanity Fair in omaggio. All’interno, un’intervista esclusiva con il calciatore, dove svela alcuni dettagli sulla sua carriera e vita privata. La collaborazione tra il giornale e la rivista continua, offrendo ai lettori contenuti speciali e approfondimenti.

Prosegue il progetto di collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale Vanity Fair, che i nostri lettori riceveranno in omaggio martedì 26 maggio con l’acquisto del quotidiano. Nel nuovo numero riflettori su Kylian Mbappé. Tutti i gol sono suoi. Incoronato re del calcio già da adolescente, ora Mbappé attraversa tempi turbolenti. Ma il capitano della nazionale francese ha continuato a segnare a raffica. È in cima al mondo ma sotto pressione, e a questi Mondiali si gioca il futuro. La Francia è tra le favorite dell’estate, e lui riflette sulla sfida. "È difficile trovarsi in una situazione in cui tutti si aspettano miracoli", dice. "Ma i miracoli accadono solo in campo: giocare la partita prima non serve". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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