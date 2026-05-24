Collaborazione Vanity Fair-La Nazione La rivista in omaggio col giornale Mbappé racconta i suoi segreti
Martedì 26 maggio, con l’acquisto del quotidiano, i lettori riceveranno un numero di Vanity Fair in omaggio. All’interno, un’intervista esclusiva con il calciatore, dove svela alcuni dettagli sulla sua carriera e vita privata. La collaborazione tra il giornale e la rivista continua, offrendo ai lettori contenuti speciali e approfondimenti.
Prosegue il progetto di collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale Vanity Fair, che i nostri lettori riceveranno in omaggio martedì 26 maggio con l’acquisto del quotidiano. Nel nuovo numero riflettori su Kylian Mbappé. Tutti i gol sono suoi. Incoronato re del calcio già da adolescente, ora Mbappé attraversa tempi turbolenti. Ma il capitano della nazionale francese ha continuato a segnare a raffica. È in cima al mondo ma sotto pressione, e a questi Mondiali si gioca il futuro. La Francia è tra le favorite dell’estate, e lui riflette sulla sfida. "È difficile trovarsi in una situazione in cui tutti si aspettano miracoli", dice. "Ma i miracoli accadono solo in campo: giocare la partita prima non serve". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Belen Rodriguez ospite a Vanity Fair E' IN EVIDENTE STATO ALTERATO.
Notizie e thread social correlati
Charlotte Casiraghi. Le crepe dell’anima. Segreti e confessioni raccontati a Vanity FairMartedì 10 marzo, i lettori del quotidiano riceveranno in omaggio una copia di Vanity Fair, che contiene un’intervista a Charlotte Casiraghi.
E infine la festa di Vanity FairAlla festa di Vanity Fair, si sono riuniti ospiti provenienti dalla cerimonia degli Oscar e altri invitati.
Temi più discussi: Sabato shopping: le nuove collaborazioni fashion da non perdere; Collaborazione Vanity Fair-La Nazione. La rivista in omaggio col giornale. Mbappé racconta i suoi segreti; Vanity Fair con il Carlino martedì; Vi portiamo con noi nel party più rosa di Milano.
Janel Lisa Amoah. Black Box · Vinyl. Matchy matchy (involontariamente) con il total look di Dior di Emily ne Il diavolo veste Prada 2, per la serata inaugurale del Dior Addict Sweet Shop in collaborazione con Vanity Fair Italia Trench della nonna Camicia cr facebook
Tra cupcake color pastello, cocktail rosa e atmosfere da film, il party Dior Addict in collaborazione con Vanity Fair ha trasformato il Dazio di Levante in una fantasia pop e zuccherata per una notte x.com
Emma si toglie la ‘corazza’ per VanityProsegue il progetto di collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale Vanity Fair, che i nostri lettori riceveranno ... msn.com
La Nazione e Vanity Fair a 1,80 euro. Torna la promozione per i nostri lettori. Appuntamento martedì in edicolaUn’opportunità unica per conoscere i grandi fatti internazionali e i protagonisti della cronaca nazionale e delle nostre città, ma anche per puntare i riflettori su come sta cambiando il nostro modo ... lanazione.it