Tutti i capi indossati dalla duchessa di Sussex durante la sua visita in Australia sono ora disponibili per l'acquisto su una piattaforma online. La scelta di abbigliamento della duchessa si è concentrata su marchi australiani, molti dei quali sono stati fondati da donne e rappresentano il lusso discreto. Per chi desidera acquistare gli stessi outfit, basta un semplice clic.

Il primo outfit, in particolare, è stato selezionato con attenzione allo storytelling e non solo al design. Si tratta di un abito firmato Karen Gee, la stessa casa di moda australiana che l'allora working royal scelse per annunciare al mondo la sua gravidanza a Sydney. Se avessimo scommesso sul primo brand sfoderato da Meghan Markle in Australia, avremmo vinto dei soldi. La duchessa nel 2018 fece la sua prima apparizione australiana sfoggiando il tubino bianco smanicato etichettato Karen Gee, chiamato Blessed, che lasciava intravedere il pancino della futura mamma. Quello fu uno degli esempi più dirompenti del «Meghan effect»: il sito andò in tilt a causa delle richieste, rivelando a livello globale il nome del brand fino a quel momento conosciuto solo in Australia.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Meghan Markle, tutti i look sfoggiati in Australia sono in vendita su una piattaforma. Per acquistarli basta un click

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