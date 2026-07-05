Una rete internazionale di uomini che scambia istruzioni online su come drogare e violentare donne, tra cui mogli e compagne, è stata smantellata con 57 arresti e 158 donne salvate. L’indagine ha scoperto comunità digitali attive su tre continenti, dove i membri condividono metodi e video di abusi. Tra le evidenze ci sono riferimenti a casi noti, come uno avvenuto in Francia. L’operazione ha portato al sequestro di materiale e alla liberazione di molte vittime.

Una ragnatela di mostri che si estende su tre continenti. Una rete transnazionale di uomini – mariti, fidanzati e partner di varia natura – che, attraverso comunità online, si scambiano istruzioni su come drogare, violentare e filmare mogli, compagne e altre donne. È il quadro emerso dalla prima grande operazione di Project Medusa, l’iniziativa coordinata da Europol che in tre mesi ha portato a decine di arresti in Europa, Nord e Sudamerica. Un’operazione coordinata dalle autorità di Germania e Regno Unito con il coinvolgimento delle forze di polizia di altri 7 Paesi – Francia, Paesi Bassi, Spagna, Ungheria, Brasile, Stati Uniti e Canada – con il supporto operativo e di analisi dell’agenzia europea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Istruzioni online per drogare e stuprare le proprie mogli, la rete internazionale dei mostri: 57 arresti e 158 donne salvate. “Come il caso Gisèle Pelicot in Francia”

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