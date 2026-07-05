Storie di Conference 4 La piccola impresa del Koper fu Capodistria che ora sogna in grande con un certo Josip
Koper, città storica sulla costa adriatica, ha una lunga storia di cambi di nome, passando da Capodistria a varie denominazioni nel corso dei secoli. Attualmente in Slovenia, la località ospita una piccola impresa che sogna di espandersi. La società si è sviluppata negli ultimi anni e ora mira a crescere oltre i confini locali, con l’obiettivo di ampliare le proprie attività e raggiungere nuovi mercati.
A egida, Capris, Giustinopoli, Caput Histriae, Caprea, Capre, Caprista, Kopar, Capodistria, Koper: esiste da un paio di millenni scarsi, ma la città attualmente slovena sulle coste dell’Adriatico chissà quante altre volte cambierà denominazione. È stata fondata dai Greci, è stata abitata a più riprese dai Romani, è passata sotto il controllo dei Franchi e del Sacro Romano Impero, è stato uno dei porti marittimi cardine nel sistema commerciale facente capo alla Repubblica di Venezia, è passata all’Impero Austriaco ed è stata snobbata nel periodo napoleonico, ha raccolto le istanze irredentiste del Risorgimento Italiano, ha assecondato le sorti dell’Istria sballottata tra Regno d’Italia, Jugoslavia e indipendenza nel corso del burrascoso Novecento. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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