Storie di Conference 4 La piccola impresa del Koper fu Capodistria che ora sogna in grande con un certo Josip

Da ecodibergamo.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Koper, città storica sulla costa adriatica, ha una lunga storia di cambi di nome, passando da Capodistria a varie denominazioni nel corso dei secoli. Attualmente in Slovenia, la località ospita una piccola impresa che sogna di espandersi. La società si è sviluppata negli ultimi anni e ora mira a crescere oltre i confini locali, con l’obiettivo di ampliare le proprie attività e raggiungere nuovi mercati.

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A egida, Capris, Giustinopoli, Caput Histriae, Caprea, Capre, Caprista, Kopar, Capodistria, Koper: esiste da un paio di millenni scarsi, ma la città attualmente slovena sulle coste dell’Adriatico chissà quante altre volte cambierà denominazione. È stata fondata dai Greci, è stata abitata a più riprese dai Romani, è passata sotto il controllo dei Franchi e del Sacro Romano Impero, è stato uno dei porti marittimi cardine nel sistema commerciale facente capo alla Repubblica di Venezia, è passata all’Impero Austriaco ed è stata snobbata nel periodo napoleonico, ha raccolto le istanze irredentiste del Risorgimento Italiano, ha assecondato le sorti dell’Istria sballottata tra Regno d’Italia, Jugoslavia e indipendenza nel corso del burrascoso Novecento. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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