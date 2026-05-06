Il Saraceno-Romegialli di Morbegno conquista La piccola impresa che vorrei

Trecentocinquanta ragazzi in sala, un palco alla Ticozzi, e un'idea – "Holo Assistant" – che ha fatto la differenza. La terza edizione del concorso "La piccola impresa che vorrei", organizzato da Confapi Lecco Sondrio, si è chiusa questa mattina con la vittoria della classe quarta grafici e.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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