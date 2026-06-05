‘Piccola impresa grande futuro’ un successo

Nelle ultime settimane si è conclusa la quarta edizione del progetto ‘Piccola impresa, grande futuro’. Durante l’evento, sono stati presentati i risultati di aziende emergenti che hanno partecipato al percorso di formazione e supporto. Sono stati illustrati i piani di sviluppo e le strategie adottate per espandere le attività. La conclusione ha visto la partecipazione di numerosi imprenditori e professionisti, riuniti per condividere esperienze e successi.

Si è conclusa nelle scorse settimane la quarta edizione del progetto ‘ Piccola impresa, grande futuro ’, promosso da Confartigianato Imprese Ravenna attraverso la propria Commissione Scuola: un’iniziativa nata per rafforzare il dialogo tra il mondo della scuola e quello del lavoro, offrendo agli studenti l’opportunità di confrontarsi direttamente con imprenditori e giovani collaboratori che hanno recentemente intrapreso il proprio percorso professionale. Anche quest’anno il progetto ha coinvolto i principali istituti tecnici del territorio: ITIS di Ravenna, Istituto Callegari Olivetti di Ravenna, Istituto Pescarini di Ravenna e Faenza e Polo Tecnico di Lugo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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The GLASS RECYCLING MACHINE That Could CHANGE Your BUSINESS

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