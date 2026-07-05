Stones Pedullà | Chiede 8 9 milioni di base più 2 3 di bonus In Italia giocherebbe con due sigari

Un calciatore inglese, valutato tra gli 8 e i 9 milioni di euro di base più 2-3 milioni di bonus, potrebbe essere trasferito in Italia. Secondo un esperto di mercato, il suo ingaggio sarebbe elevato, paragonabile a un livello di spesa importante per un club italiano. Si tratta di un difensore che, se arrivasse nel campionato nazionale, potrebbe giocare con grande esperienza e qualità. La trattativa non è ancora ufficiale, ma le parti interessate monitorano la situazione.

di Stefano Cori Stones può essere un nome per club italiani come Inter e Juventus? Alfredo Pedullà fa il punto della situazione su YouTube. Uno dei nomi che può stuzzicare le fantasie dei club di tutto il Mondo è John Stones. Difensore centrale classe 1994 che dopo dieci anni trascorsi al Manchester City con Pep Guardiola ha deciso di intraprendere una nuova avventura. Attualmente è svincolato, dunque può essere ingaggiato a parametro zero, per lui ci vuole un top club. Sui costi ha fatto il punto Alfredo Pedullà sul proprio canale YouTube: LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER SERVONO TANTI SOLDI PER STONES – «Per restare in Europa chiede 89 milioni di base più 23 di bonus. 🔗 Leggi su Internews24.com

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