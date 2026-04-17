Velasco | In Italia ai giovani si chiede il triplo Yamal qui non giocherebbe

Durante l’evento “Il Foglio a San Siro”, il commissario tecnico della nazionale femminile di pallavolo ha parlato della situazione dei giovani nello sport italiano, affermando che i ragazzi devono affrontare il doppio o il triplo delle sfide rispetto ad altri paesi. Ha anche commentato che un giovane calciatore di alto livello, come Yamal, probabilmente non avrebbe spazio in una squadra italiana.

Dal palco dell’evento “Il Foglio a San Siro”, il ct dell’Italia femminile di volley torna sul tema dello spazio ai talenti emergenti e critica la scarsa fiducia riservata ai più giovani nello sport italiano. Julio Velasco torna a puntare il dito contro la difficoltà, per i giovani, di trovare spazio nello sport italiano. Intervenendo dal palco dell’evento “Il Foglio a San Siro”, il commissario tecnico della Nazionale femminile italiana di pallavolo ha ribadito un concetto già espresso nei mesi scorsi, tornando anche sul paragone con Lamine Yamal. “Mi hanno chiesto se Lamine Yamal avrebbe giocato se fosse in Italia? Io ho risposto di no”, ha spiegato Velasco, sottolineando come nel nostro Paese i giovani vengano spesso giudicati con maggiore severità rispetto agli atleti più esperti.🔗 Leggi su Sportface.it

Notizie correlate

Il manifesto di Velasco: “In Italia Yamal non giocherebbe, i giovani non piacciono”Velasco lo aveva già detto un anno fa, lo ha ripetuto ieri al convegno del Foglio sullo sport.

Velasco: "Vi spiego perché Lamine Yamal in Italia non giocherebbe"Il commissario tecnico della Nazionale italiana di volley femminile ha parlato del campione spagnolo durante l'evento "Il Foglio a San Siro": guarda...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Velasco: 'Volley e tennis esplosi grazie ai suoi campioni'; Julio Velasco presidente FIGC: pazza idea per riportare l'Italia ai Mondiali, le intenzioni del CT del volley; Dal fallimento al tetto del mondo: i segreti della nuova età dell'oro del volley azzurro; PALLAVOLO Alessia Bolzonetti torna a respirare l’azzurro, convocata da Velasco al raduno della Nazionale maggiore.

Julio Velasco perentorio: Lamine Yamal non giocherebbe in Italia, qui i giovani non piaccionoC’è un filo che lega le difficoltà recenti del calcio italiano – culminate con la terza mancata qualificazione ai Mondiali – a un tema più ampio e ... oasport.it

Il manifesto di Velasco: In Italia Yamal non giocherebbe, i giovani non piaccionoVelasco ha detto che in Italia Yamal non giocherebbe, che non è un Paese per giovani, sono sempre criticati, nessuno dà loro fiducia ... ilnapolista.it

Provocazione o verità di Julio Velasco Il tecnico della Nazionale di pallavolo femminile esprime perplessità sulla valorizzazione dei giovani in Italia: parole decise, che fanno riflettere, specie dopo l'ennesimo disastro del calcio - facebook.com facebook

Un Velasco da ascoltare e riascoltare “In Italia succede costantemente che si dica che una cosa non si può fare senza averci neanche provato ma spesso grazie all’impegno di alcuni si riescono a realizzare cose impensabili” #Velasco x.com