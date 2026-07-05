Le vendite di Stellantis in Italia sono cresciute del 15,5% nel primo semestre, superando il mercato totale, che è aumentato del 9,7%. La quota di mercato del gruppo si attesta al 31,3%. La produzione negli stabilimenti italiani ha raggiunto 252.000 veicoli. Si discute di un possibile nuovo partner per il rilancio dello stabilimento di Cassino, mentre si avvicina la metà del 2026.

Punto di metà 2026 su Stellantis: bene, nel primo semestre, le vendite complessive del gruppo in Italia (+15,5%, rispetto al +9,7 del mercato totale, e 31,3%% di quota) e in miglioramento, secondo l'analisi periodica del sindacato Fim-Cisl, la produzione negli stabilimenti della Penisola: 252.223 veicoli, in crescita del 13,7% sullo stesso periodo del 2025, di cui 158.193 auto (+27,7%), grazie ai nuovi arrivi nelle concessionarie. In calo, invece, i furgoni (-4% a 94.030 mezzi) che escono dalle linee di Atessa, il più importante impianto di commerciali in Europa. Questi i riscontri, nell'anno della messa in atto dei cambiamenti strategici, della terapia adottata dal ceo Antonio Filosa che si avvale, per il contesto europeo, di Emanuele Cappellano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stellantis, aumentano le vendite: toto partner per rilanciare Cassino

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