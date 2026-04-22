Cassino l’ipotesi Dongfeng | il piano per rilanciare Stellantis
A Cassino si discute di un possibile coinvolgimento del colosso cinese Dongfeng Motor Corporation nello stabilimento Stellantis, con l’obiettivo di rilanciare l’attività produttiva. Il governo italiano sta valutando questa ipotesi come risposta al calo della produzione nella fabbrica locale. La decisione potrebbe influenzare il futuro dello stabilimento, che si trova ora in una fase di decisione importante.
Il futuro produttivo di Cassino si trova a un bivio decisivo, mentre il governo italiano valuta l’ingresso del colosso cinese Dongfeng Motor Corporation nello stabilimento Stellantis per contrastare il crollo della produzione locale. La manovra, che potrebbe tradursi in una collaborazione industriale o in una partecipazione diretta, mira a riattivare i reparti della fabbrica pontina, attualmente ridotti ai minimi termini dopo un primo trimestre del 2026 caratterizzato da numeri allarmanti. I dati che emergono dal cuore del polo automotive laziale delineano un quadro di forte contrazione: nei primi tre mesi dell’anno, la produzione di veicoli è precipitata al numero di 2.🔗 Leggi su Ameve.eu
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