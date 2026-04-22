Crisi Automotive a Cassino | l' allarme dei sindacati e le contromosse istituzionali per salvare l' indotto Stellantis

A Cassino, lo stabilimento Stellantis e il suo indotto sono al centro di una serie di proteste e iniziative promosse dai sindacati e dalle istituzioni. La questione riguarda il possibile impatto delle decisioni aziendali sulla continuità delle attività produttive e sui posti di lavoro. Le mobilitazioni si sono intensificate nelle ultime settimane, coinvolgendo lavoratori e rappresentanti istituzionali in incontri e manifestazioni pubbliche.

Il futuro dello stabilimento Stellantis di Cassino e del relativo indotto è al centro di una fitta rete di mobilitazioni sindacali e politiche. La grave crisi che sta colpendo il comparto automotive nel Basso Lazio ha reso necessaria l'apertura di tavoli di crisi urgenti per scongiurare un.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Crisi automotive: le Regioni si uniscono per salvare l’indottoLa Regione Lazio coordina un’azione congiunta tra i vari territori italiani per contrastare la crisi dell’automotive, con un vertice interregionale... Cassino, l'indotto Stellantis precipita: avviati i licenziamenti per Trasnova, Teknoservice e Logitech. Sindacati in trinceaContratti in scadenza il 30 aprile e zero commesse: scatta il conto alla rovescia di 75 giorni. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Crisi Automotive a Cassino: l'allarme dei sindacati e le contromosse istituzionali per salvare l'indotto Stellantis; Cassino tra l'ombra cinese e la crisi Stellantis. Battisti: La crisi diventi priorità nazionale; Automotive in affanno:Serve un patto di rilancio; Crisi Stellantis a Cassino, i sindacati chiedono risultati concreti al tavolo della Regione Lazio del 21 aprile. Crisi Stellantis, la Regione blinda Cassino Plant: «Non ci sarà lo smantellamento»Il vertice di ieri in Regione Lazio ha segnato un punto importante nella gestione della crisi automotive, blindando ufficialmente il sito STELLANTIS di Cassino contro ogni ipotesi ... ilmessaggero.it Automotive in affanno:«Serve un patto di rilancio»La crisi dello stabilimento STELLANTIS di Piedimonte San Germano ha ufficialmente rotto gli argini del perimetro locale per travolgere le agende della politica nazionale. Ieri, mentre in ... ilmessaggero.it Lo studio sulla filiera rivela un distretto in crescita malgrado la crisi dell'Automotive. Pontremoli (presidente dell'associazione Motor Valley): «È il lusso che ci dà da mangiare. Bisogna puntare sul personale qualificato». il ministro Urso: «Eccellenza nel mondo» - facebook.com facebook L’ #industria dell'auto è in crisi e le #imprese del settore cercano di diversificare la produzione Il nostro tessuto produttivo affronta con difficoltà la transizione Servirebbe una #politica industriale efficace, che indirizzi il riposizionamento #automotive #industry # x.com