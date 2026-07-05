A 80 anni, Stefania Sandrelli annuncia il ritiro dal cinema. Dopo aver lavorato con registi italiani di rilievo, l’attrice ha dichiarato di voler concludere la carriera con un film in cui reciterà accanto a Paola Cortellesi. Non sono state fornite date precise, ma l’addio alle scene sembra ormai deciso. Sandrelli ha lavorato nel cinema per oltre 65 anni, distinguendosi in numerosi ruoli e produzioni.

A 80 anni compiuti e dopo aver lavorato con i più grandi registi del cinema italiano, Stefania Sandrelli sarebbe pronta a dare l’addio alle scene. In una recente intervista, infatti, l’attrice ha infatti raccontato: “ Faccio un film con Paola Cortellesi, una gran donna, poi chiudo con il cinema. Ho iniziato quando avevo 15 anni e mi sono resa conto che non esiste più il cinema come lo intendo io. Non si può tornare indietro, ora sono tempi bui. Non sono nostalgica, non ho rimpianti, tutto cambia”. Un congedo discreto e sussurrato quello della diva toscana, che ha raccontato anche attraverso la sua immagine i cambiamenti della società italiana. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stefania Sandrelli ieri e oggi: com’è cambiata in 65 anni di cinema

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Stefania Sandrelli sparita dalle scene, il motivo è drammatico

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