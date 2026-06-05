Stefania Sandrelli | l’icona del cinema compie 80 anni oggi

Oggi si celebra l’80° compleanno di Stefania Sandrelli, attrice italiana nota per le sue interpretazioni nel cinema. La sua carriera si è sviluppata grazie a registi come Visconti, Risi e Rosi. Ha interpretato ruoli che hanno sfidato i tabù sociali dell’epoca, affrontando temi controversi. La sua attività si è concentrata principalmente negli anni ’60 e ’70, con numerosi film di successo.

Quali grandi registi hanno segnato la sua evoluzione cinematografica? Come ha sfidato i tabù sociali attraverso i suoi ruoli? Chi sono gli uomini che hanno segnato la sua vita privata? Perché la sua immagine è diventata un simbolo di libertà femminile??? In Breve Relazione con Gino Paoli e nascita della figlia Amanda nei primi anni 60 Matrimonio con Nicky Pende nel 1972 e nascita del figlio Vito Relazione attuale con Giovanni Soldati dopo il matrimonio breve con Pende Collaboraz . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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