Stefania Sandrelli compie 80 anni storia di un’icona nata con la Repubblica

Oggi, Stefania Sandrelli compie 80 anni. Nel corso degli anni, è stata riconosciuta come un’icona del cinema italiano. Un giornale francese degli anni Sessanta la descrisse come “colei che turba senza mai svestirsi”. La sua carriera ha attraversato decenni, lasciando un segno nelle produzioni cinematografiche e nel pubblico.

(Adnkronos) – Stefania Sandrelli compie oggi, venerdì 5 giugno, 80 anni. Un giornale francese negli Anni 60 la definì "colei che turba senza mai svestirsi". Lo scrittore Alberto Moravia disse che "quando cammina, sparge sesso". Mentre il cantautore Gino Paoli la paragonò all'acqua perché "niente la cambia, niente la può cambiare. È pulita. È una. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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