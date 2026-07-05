La FIFA ha sospeso temporaneamente la squalifica di Balogun, consentendogli di partecipare alla partita degli ottavi di finale contro il Belgio, prevista tra lunedì 6 e martedì 7 luglio a Seattle. Il centravanti statunitense era stato espulso in una precedente gara contro la Bosnia-Erzegovina e la sua squalifica di una giornata è stata sospesa.

Folarin Balogun sarà a disposizione degli Stati Uniti perla sfida degli ottavi di finale del Mondiale contro il Belgio in programma nella notte italiana tra lunedì 6 e martedì 7 luglio a Seattle: la squalifica di una giornata rimediata dopo il rosso contro la Bosnia-Erzegovina è stata sospesa. L’attaccante del Monaco era stato espulso per un fallo su Tarik Muharemovic e, in base al regolamento, avrebbe dovuto scontare automaticamente una giornata di stop. Pur non essendo previsto ricorso, la Fifa di propria iniziativa ha deciso di congelare la sanzione. Il comunicato della Fifa La federazione internazionale ha comunicato la decisione con una... 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - La Fifa sospende la squalifica di Balogun, il centravanti Usa potrà giocare contro il Belgio

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