Stasera alle 21.30 in piazza Napoleone si terrà lo spettacolo di John Legend intitolato “A Night of Songs and Stories”. L’artista presenta il suo terzo concerto al Summer, combinando musica e narrazione in un evento che si svolge all’aperto. La performance prevede canzoni e storie condivise con il pubblico in un contesto intimo. L’ingresso è libero e senza prenotazione.

Per la sua terza volta al Summer, John Legend propone stasera alle 21.30, in piazza Napoleone, “ A Night of Songs and Stories ”, uno spettacolo intimo che unisce musica e racconto. Pensato come un viaggio attraverso oltre vent’anni di carriera, lo show propone versioni raccolte e suggestive dei brani che hanno segnato il percorso dell’artista, da “All of Me“ a “Ordinary People“, fino a “Tonight“, intrecciate a storie personali, aneddoti e riflessioni che offrono uno sguardo inedito sulla sua vita artistica e umana. Vincitore di 13 Grammy Awards e membro del prestigioso club Egot, avendo conquistato anche un Oscar (nel 2015 con “Glory“, per il film “Selma“), un Golden Globe, un Tony Award e quattro Emmy Awards, John è riconosciuto a livello globale come una delle figure più complete e influenti dello spettacolo contemporaneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stasera in piazza. Canzoni e storie con John Legend

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