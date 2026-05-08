John Legend al Roma Summer Fest 2026

Durante il Roma Summer Fest 2026, uno degli eventi musicali più attesi dell’anno, si svolgerà anche la partecipazione di John Legend, artista noto per la sua voce eclettica e la carriera internazionale. La sua presenza è stata annunciata come parte del programma ufficiale e attirerà pubblico da diverse regioni. La manifestazione si terrà in diverse location della capitale, con concerti programmati nel corso della stagione estiva.

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John Legend, uno degli artisti più influenti e trasversali della musica contemporanea, è tra i protagonisti del Roma Summer Fest 2026. Arriverà nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 2 luglio, alle 21, con “A Night of Songs & Stories”.Lo spettacolo attraversa oltre.🔗 Leggi su Romatoday.it Musica, presentato all'Auditorium il Roma Summer Fest 2026 con Serena Brancale, Levante e Il Tre Notizie correlate Leggi anche: Auditorium Parco della Musica, arriva il Roma Summer Fest. Da John Legend a Ludovico Einaudi, più di 70 spettacoli in due mesi Niccolò Fabi al Roma Summer Fest 2026Niccolò Fabi torna live quest'estate, dopo il successo della tournée teatrale di presentazione dell’ultimo album “Libertà negli occhi”. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Auditorium Parco della Musica, arriva il Roma Summer Fest. Da John Legend a Ludovico Einaudi, più di 70 spettacoli in due mesi; Roma Summer Fest 2026: 70 concerti e star globali. Da John Legend a Björk, l'estate della Capitale è mondiale; Roma Summer Fest 2026, da John Legend a Ludovico Einaudi -; Tre miliardi di volte John Legend. Da John Legend a Marilyn Manson: tutti i big che canteranno a Roma quest'estateRitorna l’estate musicale nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e non solo. Unica data italiana di Danny Elfman, prima data del tour europeo per John Legend e, tra gli italian ... romatoday.it John Legend all'Auditorium Parco della MusicaJohn Legend arriva a Roma, nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 2 luglio, con A Night of Songs & Stories. Lo spettacolo attraversa oltre vent’anni di carriera, tra ... romatoday.it Al via il 13 giugno il Roma Summer Fest 2026 In cartellone oltre 70 spettacoli. Attesi tra gli altri John Legend, Ben Harper, Europe e gli italiani Brancale, Frah Quintale, Levante, Niccolò Fabi e Subsonica x.com Roma Summer Fest 2026, oltre 70 concerti all’Auditorium: da Serena Brancale a John Legend, chiusura con Björk e Peggy Gou https://www.lacapitale.it/articolo/roma-summer-fest-2026-oltre-70-concerti-allauditorium-da-serena-brancale-a-john-legend-ch - facebook.com facebook