Clamoroso la FIFA sospende la squalifica di Balogun ai Mondiali Trump | Era una grande ingiustizia

La FIFA ha deciso di sospendere la squalifica dell’attaccante, permettendogli di partecipare alla partita tra Stati Uniti e Belgio. La sospensione significa che l’atleta potrà giocare, anche se in precedenza era stato escluso a causa di una squalifica. La decisione è stata annunciata poco prima della partita, lasciando spazio a sorprese tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

La FIFA ha sospeso la squalifica dell'attaccante Balogun, che avrebbe dovuto saltare Stati Uniti-Belgio e invece sarà a disposizione e in campo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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