Nelle Marche, durante la stagione balneare del 2026, ci sono regole specifiche per l’accesso dei cani alle spiagge. Le località pet friendly prevedono orari stabiliti e divieti in alcune aree. Le spiagge aperte ai cani sono segnalate e regolamentate, con restrizioni che variano a seconda della zona. Le normative stabiliscono i periodi e gli orari in cui è consentito portare gli animali, con particolare attenzione al rispetto delle regole di convivenza e igiene.

Ancona, 5 luglio 2026 – Vacanze al mare con il cane? Nelle Marche esistono regole precise che disciplinano l’accesso degli animali agli arenili durante la stagione balneare. A fare il punto è la guida 2026 pubblicata da Enpa, che raccoglie informazioni e disposizioni in vigore lungo le coste italiane, offrendo indicazioni utili ai proprietari di animali domestici. Nella regione, la materia è regolata dalla legge regionale 20 del 2019, che consente l’accesso dei cani alle spiagge e il bagno in mare in fasce orarie ben definite durante il periodo balneare, dal primo maggio al 30 settembre. Gli animali in generale possono accedere agli arenili dalle 6 alle 8 del mattino e dalle 19. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spiagge per cani nelle Marche 2026: orari, divieti e località pet friendly

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