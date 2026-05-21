Rimini sempre più pet friendly si allungano gli orari per il bagno dei cani | tutte le novità

A Rimini sono state introdotte nuove regole per la balneazione dei cani sulle spiagge della città. Con l’ordinanza pubblicata nell’albo pretorio, gli orari consentiti per il bagno degli animali sono stati estesi. La normativa riguarda tutte le aree dedicate ai cani, che ora prevedono modalità e orari più ampi rispetto al passato. Nessun altro dettaglio o modifica è stato comunicato fino a questo momento.

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