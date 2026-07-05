spiagge a misura di bambino confermata la bandiera verde

Sono state confermate o conquistate quest'anno le bandiere verdi sulle spiagge italiane. L'elenco ufficiale delle località balneari che ricevono il riconoscimento è stato pubblicato. La bandiera verde indica le spiagge considerate sicure e adatte ai bambini. La certificazione viene assegnata in base a criteri specifici legati alla sicurezza e ai servizi per i più piccoli. La lista comprende diverse località lungo le coste italiane.

Pubblicato l’elenco delle località balneari che nell’anno in corso hanno confermato oppure conquistato ex novo la bandiera verde, il vessillo che indica le spiagge a misura di bambino. La loro scelta viene effettuata con la collaborazione di oltre 3.000 pediatri i quali hanno stilato un vero e proprio decalogo della spiaggia ideale per i bambini, cioè l’insieme dei criteri fondamentali per conquistare la Bandiera Verde. Porto San Giorgio l’ha ottenuta per diversi anni di seguito e conseguita pure per il 2026. Tra gli aspetti più importanti per l’assegnazione dell’ambito vessillo ci sono la sabbia fine e pulita, un mare limpido con fondali che degradano dolcemente, la presenza di bagnini e postazioni di primo soccorso, oltre a servizi igienici, punti ristoro e aree ombreggiate ben attrezzate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Bandiere verdi 2026, ecco le spiagge a misura di bambino. La provincia di Salerno al top

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