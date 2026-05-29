Montalto di Castro conferma la Bandiera Verde | spiagge a misura di bambini e famiglie

Il Comune di Montalto di Castro ha confermato anche per il 2026 il riconoscimento della Bandiera Verde, assegnato dai pediatri italiani alle spiagge adatte a bambini e famiglie. La località balneare si distingue per le sue spiagge a misura di bambino, con servizi e caratteristiche che favoriscono il relax e la sicurezza delle famiglie. La bandiera verde viene assegnata annualmente e rappresenta un riconoscimento ufficiale per le località che rispettano determinati standard di sicurezza e accessibilità.

Montalto di Castro, 29 maggio 2026 – Il Comune di Montalto di Castro conferma anche per il 2026 il prestigioso riconoscimento della Bandiera Verde, il vessillo assegnato dai pediatri italiani alle località balneari ideali per bambini e famiglie. Un risultato che rappresenta motivo di orgoglio per tutto il territorio e che premia un percorso di qualità, sicurezza e accoglienza portato avanti con continuità dal 2009. La marina di Montalto di Castro e Pescia Romana si conferma una meta per le famiglie italiane e straniere grazie a un’offerta turistica costruita intorno al benessere dei più piccoli e alla tranquillità dei genitori. La Bandiera Verde, ideata dal pediatra Italo Farnetani, viene assegnata sulla base di criteri rigorosi che riguardano sicurezza, qualità ambientale e servizi dedicati all’infanzia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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