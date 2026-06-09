Le spiagge del Comune di Monte Argentario hanno ottenuto la Bandiera Verde 2026, riconoscimento che premia le località pensate per le famiglie con bambini. La certificazione viene assegnata in base a criteri come acque pulite, assenza di barriere architettoniche e servizi adatti ai più piccoli. La bandiera viene consegnata annualmente a quelle spiagge che soddisfano specifici requisiti di sicurezza e accessibilità.

Il Comune di Monte Argentario conquista la Bandiera Verde 2026, quella che premia le spiagge a misura di famiglia. Un importante riconoscimento nazionale premia dunque le coste del promontorio. Per l’estate 2026 il Comune è stato infatti insignito della Bandiera Verde, il riconoscimento assegnato dai pediatri italiani alle località balneari considerate particolarmente adatte ai bambini e alle famiglie. La Bandiera Verde viene attribuita alle spiagge che rispondono a specifici requisiti di sicurezza, accessibilità e qualità ambientale. Tra gli elementi che hanno contribuito al riconoscimento figurano le ampie spiagge, i fondali bassi e sicuri per i più piccoli, la qualità delle acque, la presenza di servizi dedicati alle famiglie e quella degli operatori del salvataggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spiagge a misura di bambini. Ecco la ’Bandiera Verde’

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