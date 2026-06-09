Spiagge a misura di bambini Ecco la ’Bandiera Verde’
Le spiagge del Comune di Monte Argentario hanno ottenuto la Bandiera Verde 2026, riconoscimento che premia le località pensate per le famiglie con bambini. La certificazione viene assegnata in base a criteri come acque pulite, assenza di barriere architettoniche e servizi adatti ai più piccoli. La bandiera viene consegnata annualmente a quelle spiagge che soddisfano specifici requisiti di sicurezza e accessibilità.
Il Comune di Monte Argentario conquista la Bandiera Verde 2026, quella che premia le spiagge a misura di famiglia. Un importante riconoscimento nazionale premia dunque le coste del promontorio. Per l’estate 2026 il Comune è stato infatti insignito della Bandiera Verde, il riconoscimento assegnato dai pediatri italiani alle località balneari considerate particolarmente adatte ai bambini e alle famiglie. La Bandiera Verde viene attribuita alle spiagge che rispondono a specifici requisiti di sicurezza, accessibilità e qualità ambientale. Tra gli elementi che hanno contribuito al riconoscimento figurano le ampie spiagge, i fondali bassi e sicuri per i più piccoli, la qualità delle acque, la presenza di servizi dedicati alle famiglie e quella degli operatori del salvataggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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