Spenta la Notte Bianca si va in spiaggia a ’Manzolido’

Dopo la Notte Bianca a Castelfranco Emilia, le persone si sono spostate sulla spiaggia di ’Manzolido’. L’evento si è svolto tra ieri e l’altro ieri nel capoluogo e ha registrato un numero record di partecipanti. La manifestazione ha coinvolto numerosi visitatori, che hanno proseguito le attività anche dopo la conclusione della notte. Nessun dettaglio su eventuali incidenti o problemi legati all’evento.

La Notte Bianca di Castelfranco Emilia che si è svolta tra ieri e l’altro ieri nel capoluogo ha "fatto il botto" anche quest’anno, registrando presenze record. A confermarlo è la stessa assessora agli Eventi, Silvia Cantoni, che commenta: "Siamo molto soddisfatti del successo della Notte Bianca. Le presenze sono state superiori rispetto allo scorso anno e questo dimostra che, quando si lavora insieme, i risultati arrivano. È un successo che appartiene a tutta la comunità: all’Amministrazione comunale, ai commercianti, alle associazioni di volontariato e a tutti coloro che hanno contribuito, a vario titolo, alla riuscita dell’evento. Desidero... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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