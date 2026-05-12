Riapre Tiki Bay la spiaggia bianca alle porte di Milano e si può avere un secondo biglietto gratis

Il parco acquatico Acquaworld, situato a Concorezzo, riapre le sue aree esterne Tiki Bay e Blue Paradise il 30 maggio, segnando l’inizio dell’estate alle porte di Milano. La riapertura coincide con il quindicesimo anniversario della struttura, che quest’anno offre anche la possibilità di ottenere un secondo biglietto gratuito. La stagione 2026 si apre così con nuove opportunità per i visitatori che desiderano trascorrere momenti di svago e relax.

L'estate alle porte di Milano inizia il 30 maggio. Acquaworld, il parco acquatico situato a Concorezzo (Monza e Brianza) riapre le aree esterne Tiki Bay e Blue Paradise, inaugurando la stagione 2026 che segna anche il quindicesimo anniversario della struttura. Spiaggia bianca, scivoli e piscineIl.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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