Durante i fuochi d’artificio del 4 luglio a Brooklyn, New York, otto persone sono state ferite, tra cui quattro bambini. L’incidente è avvenuto mentre la folla assisteva allo spettacolo pirotecnico. Le autorità non hanno ancora reso note le cause delle ferite. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali sospetti o arresti. Le condizioni delle persone ferite non sono state rese pubbliche. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Otto persone, tra cui quattro bambini, sono stati ferite a New York durante le celebrazioni del giorno dell'Indipendenza americana, mentre assistevano allo spettacolo pirotecnico a Brooklyn. Lo scrive il New York Post citando fonti della polizia, secondo le quali gli agenti sono intervenuti e hanno tratto in salvo le vittime fuori dal complesso residenziale Seapark Apartments. Tra i feriti ci sono un uomo di 33 anni e una ragazza di 21 anni colpiti al petto, una donna di 25 anni, un ragazzo di 14, un dodicenne e un bambino di 7 anni colpiti alle gambe. Un altro uomo di 37 anni è stato colpito alla spalla, mentre un bambino di 6 anni è stato preso allo stomaco. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Sparatoria a New York durante i fuochi d’artificio per il 4 luglio: otto feriti, quattro sono bambini

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