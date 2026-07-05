Sparatoria a New York durante i fuochi d’artificio per il 4 luglio | otto feriti quattro sono bambini

Da repubblica.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante i fuochi d’artificio del 4 luglio a Brooklyn, New York, otto persone sono state ferite, tra cui quattro bambini. L’incidente è avvenuto mentre la folla assisteva allo spettacolo pirotecnico. Le autorità non hanno ancora reso note le cause delle ferite. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali sospetti o arresti. Le condizioni delle persone ferite non sono state rese pubbliche. La polizia sta indagando sull’accaduto.

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Otto persone, tra cui quattro bambini, sono stati ferite a New York durante le celebrazioni del giorno dell'Indipendenza americana, mentre assistevano allo spettacolo pirotecnico a Brooklyn. Lo scrive il New York Post citando fonti della polizia, secondo le quali gli agenti sono intervenuti e hanno tratto in salvo le vittime fuori dal complesso residenziale Seapark Apartments. Tra i feriti ci sono un uomo di 33 anni e una ragazza di 21 anni colpiti al petto, una donna di 25 anni, un ragazzo di 14, un dodicenne e un bambino di 7 anni colpiti alle gambe. Un altro uomo di 37 anni è stato colpito alla spalla, mentre un bambino di 6 anni è stato preso allo stomaco. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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