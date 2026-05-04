Oklahoma sparatoria durante una festa al lago Arcadia | ci sono feriti

Durante una festa al lago Arcadia, vicino a Oklahoma City, si è verificata una sparatoria che ha coinvolto almeno dieci persone, tutte trasportate in ospedale. La polizia ha confermato l’incidente, ma non sono stati forniti dettagli sulle circostanze o sulle eventuali responsabilità. Nessuna informazione è stata ancora comunicata riguardo a eventuali sospetti o motivi dell’evento.

Almeno dieci persone sono state trasportate in ospedale in seguito a una sparatoria avvenuta durante una festa al lago Arcadia, vicino a Oklahoma City, secondo quanto riferito dalla polizia. La portavoce della polizia di Edmond, Oklahoma, ha spiegato che le autorità hanno ricevuto diverse segnalazioni di colpi d’arma da fuoco esplosi contro un gruppo di giovani riuniti vicino al lago Arcadia intorno alle 21.00. Oltre alle 10 persone trasportate in ospedale, altre potrebbero essersi recate sul posto autonomamente. Ha inoltre affermato che le vittime versano in “condizioni diverse”. The Edmond Police Department is investigating a shooting that occurred just after 9:00 p.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Oklahoma, sparatoria durante una festa al lago Arcadia: ci sono feriti Notizie correlate Leggi anche: Turchia, altra sparatoria in una scuola: ci sarebbero sono morti e feriti Usa, tornado colpisce Michigan e Oklahoma: ci sono morti e feritiLe autorità nel sud del Michigan scavano tra le macerie, dopo che un tornado ha provocato la morte di almeno quattro persone, durante violente... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Usa, sparatoria al Galà della stampa con Trump, arrestato l'aggressore; Sparatoria al gala dei media con Trump, arrestato un uomo. Il 'manifesto' dell'aggressore; Usa, spari durante la cena di gala con i giornalisti: Trump avvertito della minaccia; Spari al gala di Trump con i giornalisti, Obama condanna l'attacco. Sparatoria durante una partita di hockey del liceo negli Usa: uomo uccide moglie e figlioDoveva essere una festa, la Senior Night di hockey, si è trasformata in tragedia. Alla Lynch Arena di Pawtucket, un uomo di 56 anni, padre di uno studente dell’ultimo anno della North Providence ... video.corriere.it Stati Uniti, sparatoria in una scuola in Oklahoma: ferito il presideStati Uniti, sparatoria in una scuola in Oklahoma: ferito il preside ... msn.com Oklahoma City T1D Adult Social Hour - facebook.com facebook Gli Oklahoma City Thunder si qualificano alla semifinale play off della Western Conference Nba, dopo aver colto la quarta vittoria di fila sui Phoenix Suns. Denver invece evita l'eliminazione, battendo Minnesota. #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com