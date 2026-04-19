Choc in Louisiana otto bambini uccisi durante una sparatoria

Otto bambini sono stati uccisi in Louisiana durante una sparatoria, come riportano i media locali. La notizia ha suscitato grande shock nella comunità e le autorità stanno indagando sull’accaduto. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle circostanze o sull’identità delle persone coinvolte. La polizia sta lavorando per raccogliere testimonianze e chiarire la dinamica dell’incidente.

Roma, 19 aprile 2026 – Otto bambini sono stati uccisi durante una sparatoria in Louisiana. Lo riportano i media locali. La sparatoria è avvenuta intorno alle 6 del mattino ora locale a Shreveport, secondo il capo della polizia Wayne Smith. Le vittime avevano età compresa tra uno e circa 14 anni. Anche l'aggressore è deceduto dopo un inseguimento della polizia.🔗 Leggi su Quotidiano.net Minneapolis, donna uccisa da agenti durante raid anti-migranti - 1mattina News 08/01/2026 Notizie correlate Sparatoria in Louisiana, uccisi 8 bambini tra 1 e 14 anni. Media: «Strage dopo una lite domestica»Una lite domestica si è trasformata in una carneficina a Shreveport, in Louisiana, dove otto bambini sono rimasti uccisi in una sparatoria. Sparatoria in Louisiana, uccisi 8 bambini tra 1 e 4 anniOtto bambini sono stati uccisi in una sparatoria in Louisiana, negli Stati Uniti, nel corso di quella che le autorità hanno definito una “lite...