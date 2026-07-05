Sparatoria a New York | 8 feriti 4 sono bambini

Notizia in breve

Durante i festeggiamenti per i 250 anni di indipendenza, a Coney Island, New York, si sono verificati spari che hanno ferito otto persone, tra cui quattro bambini. L’incidente è avvenuto nel corso di un barbecue vicino alla spiaggia sabato sera. La polizia sta indagando sull’accaduto e non sono stati ancora resi noti dettagli sui responsabili o sulle cause dello scontro a fuoco. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni delle persone ferite.