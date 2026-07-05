Sparatoria a New York | 8 feriti 4 sono bambini
Durante i festeggiamenti per i 250 anni di indipendenza, a Coney Island, New York, si sono verificati spari che hanno ferito otto persone, tra cui quattro bambini. L’incidente è avvenuto nel corso di un barbecue vicino alla spiaggia sabato sera. La polizia sta indagando sull’accaduto e non sono stati ancora resi noti dettagli sui responsabili o sulle cause dello scontro a fuoco. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni delle persone ferite.
Sabato sera, durante i festeggiamenti per i 250 anni dell’indipendenza americana dal Regno Unito, a New York sono stati esplosi una serie di colpi di pistola nel bel mezzo di un barbecue allestito nei pressi della spiaggia di Coney Island. Come riferito dalla polizia, sono otto le persone ferite, tra cui quattro bambini. Una ragazza di 21 anni versa in condizioni critiche, mentre gli altri coinvolti nella sparatoria dovrebbero sopravvivere. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Suspect wanted after 2 people shot in Queens
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