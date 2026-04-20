Roma sospiro di sollievo per Rensch | nessuna lesione Sarà a Bologna

Nella giornata di oggi è stato diffuso il bollettino medico relativo a un calciatore della Roma, che ha confermato l'assenza di lesioni dopo un infortunio. L’atleta sarà comunque disponibile per la prossima partita e si recherà a Bologna per la sfida. La comunicazione ufficiale ha tranquillizzato i tifosi e gli addetti ai lavori, eliminando i dubbi sulla condizione fisica del difensore.

Il bollettino medico della Roma emesso nel pomeriggio odierno sgombra il campo dalle preoccupazioni per la difesa di Gian Piero Gasperini. Gli esami strumentali effettuati su Devyne Rensch, uscito anzitempo nel match contro l’ Atalanta, hanno escluso lesioni muscolari ai flessori. La diagnosi parla di una semplice contrattura, esito che permette allo staff tecnico di pianificare il suo impiego immediato. Il difensore olandese ha già iniziato il protocollo di recupero personalizzato con l’obiettivo di tornare a disposizione per la trasferta di sabato pomeriggio allo stadio Renato Dall’Ara contro il Bologna. La disponibilità di Rensch è considerata vitale per Gasperini, che in un momento di estrema tensione istituzionale a Trigoria non può permettersi ulteriori defezioni in un reparto già sollecitato.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, sospiro di sollievo per Rensch: nessuna lesione. Sarà a Bologna Notizie correlate Leggi anche: Bremer, sospiro di sollievo per Spalletti: nessuna lesione, Galatasaray nel mirino Leggi anche: Sci alpino, sospiro di sollievo per Elena Curtoni: nessuna lesione e Olimpiadi nel mirino Una raccolta di contenuti Temi più discussi: L’Ungheria sceglie Magyar, sconfitto Orban. L’Europa tira un sospiro di sollievo; Annuncio riapertura Hormuz, i mercati tirano un sospiro di sollievo; Kiev tira un sospiro di sollievo e spera. Mosca non si congratula; Virtus, sospiro di sollievo per Matt Morgan: nessuna complicazione, ma non giocherà domani con il Maccabi. Roma, sospiro di sollievo per Gasperini: tre rientri per la trasferta di BolognaDopo Mancini e Pisilli, Gasperini può riabbracciare Wesley e Koné che puntano alla maglia da titolare, mentre Dybala in panchina ... siamolaroma.it Mancini Roma, sospiro di sollievo per Gasperini: il difensore torna in gruppo e sarà disponibile per la sfida con l’AtalantaMancini Roma, sospiro di sollievo per Gasperini: il difensore torna in gruppo e sarà disponibile per la sfida con l’Atalanta ... calcionews24.com Pescara batte Milano e Roma. Il primato che nessuno si aspettava. Non una metropoli, non una capitale della movida nazionale. Una città di mare da 120.000 abitanti nel centro Italia — e nelle sue acque reflue, i ricercatori dell'Istituto Mario Negri hanno trovat - facebook.com facebook Roma, rapina in gioielleria al centro commerciale: banditi assaltano le vetrine. Poi la fuga con il bottino ift.tt/68HU9Eo x.com