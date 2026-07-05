Sono passati mesi dalla pubblicazione degli Epstein files | ma cosa è cambiato?

A dicembre sono stati resi pubblici oltre tre milioni di documenti conosciuti come gli Epstein files, che includevano fotografie, email, registri di viaggio e ricevute. Questi documenti erano attesi come un elemento chiave per fare chiarezza sulla rete di persone coinvolte in abusi su minorenni collegati al finanziere. A diversi mesi dalla loro uscita, non sono stati annunciati cambiamenti significativi nelle indagini o nelle accuse legali.

Lo scorso dicembre sono stati pubblicati oltre tre milioni di documenti, tra fotografie, mail, registri di viaggio, ricevute: gli Epstein files. Dovevano essere il punto di svolta del caso, l'elemento che avrebbe chiarito tutto sulla rete di ricchi e potenti che abusava delle ragazzine adescata da Epstein. Ma così non è stato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Le 5 tesi complottiste confermate dagli Epstein files - Riccardo Paccosi

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