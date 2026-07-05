Sono passati mesi dalla pubblicazione degli Epstein files | ma cosa è cambiato?
A dicembre sono stati resi pubblici oltre tre milioni di documenti conosciuti come gli Epstein files, che includevano fotografie, email, registri di viaggio e ricevute. Questi documenti erano attesi come un elemento chiave per fare chiarezza sulla rete di persone coinvolte in abusi su minorenni collegati al finanziere. A diversi mesi dalla loro uscita, non sono stati annunciati cambiamenti significativi nelle indagini o nelle accuse legali.
Lo scorso dicembre sono stati pubblicati oltre tre milioni di documenti, tra fotografie, mail, registri di viaggio, ricevute: gli Epstein files. Dovevano essere il punto di svolta del caso, l'elemento che avrebbe chiarito tutto sulla rete di ricchi e potenti che abusava delle ragazzine adescata da Epstein. Ma così non è stato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Le 5 tesi complottiste confermate dagli Epstein files - Riccardo Paccosi
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Qualcuno ha di recente portato a termine l'avviso di pa digitale 2026 1.2 servizi in cloud etc...? Lo avevo fatto in altre scuole ed erano stati celeri. In questa, aderito all'ultime riapertura, sono passati mesi dalla verifica e non si vede un euro. facebook
Sono passati sei mesi dalla morte di Sara di Vita e Antonella di Ielsi. Lunedì il conferimento dell'incarico agli specialisti dell'istituto Robert Koch di Berlino. Diversi gli esami da ripetere e le prove da analizzare nuovamente. #IoSeguoTgr x.com
Sono passati (quasi) sei mesi (a seconda di quando leggi questo) di Snap, quali sono le migliori carte dell'anno finora? reddit