Bill Gates è stato chiamato in audizione a porte chiuse davanti al Congresso per rispondere delle sue interazioni con il finanziere condannato per sfruttamento sessuale di minorenni. Durante l’incontro, ha dichiarato di aver incontrato Epstein, ma di non essere mai stato sull’isola associata a lui. Gates ha aggiunto di ritenere che non avrebbe dovuto incontrarlo.

Bill Gates di fronte ai membri del Congresso. Il fondatore di Microsoft è stato convocato in audizione a porte chiuse per riferire del suo rapporto col finanziere pedofilo Jeffrey Epstein anche dopo la condanna del 2008 per sfruttamento sessuale di minorenni. Nella sua dichiarazione introduttiva, si è augurato che la sua testimonianza possa diventare utile alla commissione di sorveglianza della Camera a fare giustizia per le vittime. E ha poi ammesso: "Non avrei mai dovuto incontrare Epstein". Su Gates non sono emersi elementi che possano ricollegarlo ai reati per i quali Epstein è stato condannato. L'imprenditore e filantropo ha già... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Epstein Files, Bill Gates ammette di fronte al Congresso: “Non avrei mai dovuto incontrarlo, ma non sono mai stato sulla sua isola”

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Epstein Files: Bill Gates Responds To Epstein Connection | Full Statement & Reaction | US News

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