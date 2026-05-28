Il Napoli ha modificato le sue abitudini social e di uscita. Dopo 17 anni, il confronto con il passato, come il primo Mazzarri, non è più attuale. La squadra non può più uscire la sera nel tentativo di raccogliere numeri di telefono o contatti su Instagram. Queste pratiche, in passato frequenti, sono state abbandonate. La squadra ha adottato un approccio diverso, più riservato, rispetto alle abitudini di un tempo.

Il Napoli non può più uscire la sera, sperando di raccattare numeri di telefono e contatti Instagram. Il Napoli è in quella fase della propria vita in cui è un successo se tutti valori delle analisi sono nella norma. Non si possono più azzardare verso soluzioni seducenti e affascinanti, ma da proteggere, perché la maturità societaria e l’orizzonte temporale nel quale il Napoli si muove è ridotto rispetto alle altre società. Non può più fare voli pindarici perché come tutte le “grandi” del nostro calcio è ormai dipendente dai ricavi Champions. Per cui la dissertazione delle ultime ventiquattro ore non si porrebbe nemmeno. Il Napoli deve optare per la scelta il più conservativa possibile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Italiano è come il primo Mazzarri ma sono passati 17 anni, il Napoli è cambiato

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