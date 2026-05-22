Da qualche tempo, Alfonso Signorini non è più apparso pubblicamente, e questa assenza ha suscitato curiosità e domande. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle sue attività o alle ragioni della sua sparizione dai media. L’ultima volta che è stato visto in pubblico risale a un evento recente, ma da allora si mantiene un certo riserbo. Un amico del conduttore ha deciso di rompere il silenzio, commentando la situazione senza fornire dettagli specifici.

Alfonso Signorini è sparito dalla scena da un po’ di tempo e sì, non è una metafora, né un’esagerazione da gossip estivo. Il volto storico del Grande Fratello Vip, il direttore che ha guidato per vent’anni le pagine patinate di Chi, l’uomo che ha trasformato il reality più longevo della tv italiana in un fenomeno di costume, si è ritirato dalla scena pubblica. Niente più serate mondane, zero apparizioni televisive, profili social congelati. Ma cosa è successo davvero? E soprattutto, come sta oggi Alfonso Signorini? A dare finalmente qualche risposta è stato Aristide Malnati, egittologo, papirologo e amico del conduttore, che ha rotto il silenzio sulle pagine del settimanale Mio. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Che fine ha fatto Alfonso Signorini? L’amico rompe il silenzio dopo la bufera

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