Il Real Madrid sta cercando di rafforzarsi sul mercato, con il presidente che dopo la rielezione ha approvato investimenti significativi. La Juventus osserva da vicino le mosse del club spagnolo, che sembra intenzionato a riscattare una stagione negativa. Tra i diversi acquisti in programma, si parla di un solo giocatore che resterà nel team, mentre altri potrebbero essere ceduti. La squadra spagnola si sta muovendo con decisione, puntando a migliorare la rosa per la prossima stagione.

Uno è di troppo nella squadra spagnola: la Juventus spettatrice interessata sul mercato Real Madrid scatenato sul mercato, con Florentino Perez che dopo la rielezione alla presidenza non bada a spese per riscattare una stagione da dimenticare per i ‘Blancos’. José Mourinho, allenatore del Real Madrid (Ansa) – Calciomercato.it Tra i volti nuovi degli spagnoli c’è anche Dumfries (che sarà ufficializzato nelle prossime settimane), mentre sempre in casa Inter tra gli osservati speciali ci sarebbe inoltre Bastoni. Il difensore sarebbe una richiesta di Mourinho, quest’ultimo tornato in panchina per risollevare il Real. Calciomercato Juve, Gonzalo Garcia può lasciare il Real. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Solo uno resterà al Real Madrid: assist di Mourinho alla Juve

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