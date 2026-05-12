Lo scorso 1 marzo un allenatore ha dichiarato di essere disposto a rispettare il contratto in corso con il Benfica, affermando di voler rimanere alla guida della squadra e di essere disponibile a firmare un rinnovo di due anni se il club lo desidera. In passato aveva anche specificato di voler parlare esclusivamente del Benfica e di non voler commentare altre questioni legate a eventuali interessamenti da parte di altri club.

AGI - Lo scorso 1 marzo disse che era pronto a rispettare il contratto, a restare alla guida del Benfica e, se il club avesse voluto, firmare un rinnovo biennale. Adesso José Mourinho prende tempo e, assicura, non perché potrebbe esserci il Real Madrid o un'altra società di mezzo, ma solo per concentrarsi sulle " Aquile ". "Il primo marzo non è oggi - ha detto ieri dopo il 2-2 casalingo con il Braga che complica la corsa al secondo posto -. Le ultime due settimane di campionato non sono fatte per pensare al futuro e ai contratti. Sono fatte per pensare alla missione che ci eravamo prefissati, ovvero compiere il miracolo di arrivare secondi. Già da settimane ho deciso che non volevo ascoltare nessuno, per isolarmi nel mio spazio di lavoro.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mourinho: "Io al Real Madrid? Parlo solo del Benfica"

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Jose Mourinho favourite to become Real Madrid manager, according to Sky Germany

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