Nico Paz continua a essere al centro delle voci di mercato con l’Inter interessata a ingaggiarlo dal Real Madrid. La società nerazzurra sta monitorando attentamente la situazione e potrebbe ricevere un aiuto da parte di Mourinho, allenatore attuale del club spagnolo, che potrebbe facilitare il trasferimento. La trattativa resta in evoluzione e non ci sono ancora conferme ufficiali su sviluppi imminenti.

Milan-Juventus è stata la sua ultima partita in rossonero? Allegri adesso trema Calciomercato Juve, è sfida al Milan per Goncalo Ramos: e il PSG non si oppone alla cessione! Il punto Inzaghi non ci sta: «Scioccato dall’inchiesta arbitri, Inter penalizzata! Fui io a tenere Dimarco, su Zielinski ne ho lette tante» Milinkovic Savic sicuro: «Stagione difficile ma abbiamo fatto anche cose buone. Pararigori? Non guardo le statistiche» Lautaro fa felici i tifosi dell’Inter: «Sono guarito, col Parma ci sarò! Scudetto o Mondiale? Entrambi» Gravina torna a parlare: «Non sono stato costretto a dimettermi e non ho fallito! No al commissariamento.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Nico Paz Inter, il sogno resta vivo! Nerazzurri in attesa del Real Madrid: l’assist può arrivare da Mourinho

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