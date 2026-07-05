Softball | New Bollate doppia vittoria nel posticipo domenicale di Serie A1

Il Lacomes New Bollate, nel posticipo domenicale della quattordicesima giornata di Serie A1 di softball, s’impone per due volte nei confronti dell’Ares Safety Macerata. In questo modo, raccoglie la quarta posizione solitaria a danno di Pianoro. Una giornata, quella odierna, nella quale i risultati sono stati piuttosto netti su tutta la linea, come andiamo a vedere. In gara-1 comincia bene Macerata, con Giudice che mette insieme il singolo che porta Tittarelli a firmare lo 0-1. Poi arrivano un singolo di Farley e un doppio di Carter, entrambi da un punto, che significano 3-0. Il New Bollate si sblocca con Colino (su errore avversario) e con il doppio di Kortokrax (3-2), poi affonda nel quarto e quinto inning. 🔗 Leggi su Oasport.it

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