Softball | Caronno doppia vittoria d’autore sul New Bollate nel venerdì di A1

Nella sesta giornata di Serie A1 di softball, le Rheavendors Caronno hanno ottenuto due vittorie contro il New Bollate nell’anticipo di venerdì. La squadra ha portato a casa due successi consecutivi, consolidando la propria posizione in campionato. Le partite si sono svolte in modo regolare, con le atlete che hanno dimostrato solidità in attacco e difesa. La giornata si è conclusa con risultati favorevoli per le ragazze di Caronno.

Doppia vittoria per le Rheavendors Caronno nell’anticipo del venerdì legato alla sesta giornata di Serie A1 per quel che concerne la stagione 2026 del softball. Al Nespoli cade per due volte il New Bollate, in due confronti sostanzialmente senza storia per larga misura. In gara-1 c’è il 7-1 da parte di Caronno con Chiara Rusconi lanciatrice vincente. Nel terzo inning arriva il fuoricampo da due punti di Lozada, poi, nel quarto, walk a basi piene per Denia Moreno e, infine, errore difensivo anche piuttosto grave da parte di Bollate che lascia tre punti per strada per il 6-0 di Caronno. Nella quinta ripresa scambio di singoli-punto per Lopez e Viola e 7-1 finale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Softball: Caronno, doppia vittoria d’autore sul New Bollate nel venerdì di A1 Notizie correlate Leggi anche: Softball, Bollate completa la doppietta nel sabato di Serie A1. Bene Forlì, Caronno e Pianoro Softball, Bollate ancora a punteggio pieno in Serie A1, bene Caronno. Pari per ForlìProsegue a gonfie vele il cammino della Quick Mill Bollate nel Campionato di Serie A1 2026 di softball. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Quick Mill Bollate, 10 e lode. Cecchetti: Ognuna di noi può fare la differenza - Federazione Italiana Baseball Softball; Softball, la Quick Mill Bollate continua il percorso a punteggio pieno in Serie A1. Mezzo passo falso per Forl; Softball A1: Sweep di Saronno, Caronno cade a testa alta con Bollate; Serie A1 Softball, tra le serie della quinta giornata spicca il duello ad alta quota Caronno-Bollate - Federazione Italiana Baseball Softball. Softball: Caronno, doppia vittoria d’autore sul New Bollate nel venerdì di A1Doppia vittoria per le Rheavendors Caronno nell'anticipo del venerdì legato alla sesta giornata di Serie A1 per quel che concerne la stagione 2026 del ... oasport.it Softball A1, Rheavendors Caronno batte Macerata e vola al secondo posto: fotogalleryCARONNO PERTUSELLA – Doppia vittoria per la Rheavendors Caronno nel quarto turno del campionato di Serie A1 di softball. Le […] ... ilsaronno.it Approdato il nuovo programma di maggio. Attenzione new entry in arrivo, non mancate! Prenotazione consigliata. Grazie sempre a tutti. #Bollate #Rho #Poglianomilanese #Saronno #Caronnopertusella - facebook.com facebook