Softball | Pianoro doppia vittoria su Rovigo in Serie A1

Nella quinta giornata di Serie A1 di softball, si sono svolte due partite tra Mia Office Pianoro e Itas Mutua Rovigo. La doppia sfida si è conclusa con vittorie per la squadra di casa. Le partite si sono giocate nel rispetto del calendario stabilito, senza interruzioni o incidenti rilevanti. I risultati hanno determinato l’andamento della classifica in questa fase del campionato.

La quinta giornata di Serie A1, nel softball, si va a chiudere con la doppia sfida tra Mia Office Pianoro e Itas Mutua Rovig o. Il punteggio vede vittoriose le Blue Girls in entrambi i casi, il che significa secondo posto in classifica con 7 vittorie e 3 sconfitte fino a questo momento. In gara-1 di lotta ce n’è ed anche tanta, sebbene sostanzialmente circoscritta a tre momenti. Nel primo inning singolo di Brandi, poi bunt di sacrificio di Vodickova per il 2-0 di Pianoro. Seguono quattro riprese senza punti, poi, nella sesta, con un doppio di Cabrera e un errore difensivo della Mia Office riaprono tutto con il 2-2. Nell’ultimo inning, però, c’è il doppio con annesso walkoff da parte di Brandi per il definitivo 3-2.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Softball: Pianoro, doppia vittoria su Rovigo in Serie A1 Notizie correlate Softball: New Bollate, domenica al top su Rovigo in Serie A1In archivio la terza giornata di Serie A1 di softball con il confronto tra Lacomes New Bollate e Itas Mutua Rovigo. Leggi anche: Softball: Serie A1 2026 al via, subito ottime Thunders contro Saronno. Doppiette di Forlì e Pianoro Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Softball, per l'Italposa una vittoria e un pari nel derby: Pianoro si impone al supplementare; Serie A1 Softball, tra le serie della quinta giornata spicca il duello ad alta quota Caronno-Bollate; Softball, la Quick Mill Bollate continua il percorso a punteggio pieno in Serie A1. Mezzo passo falso per Forl; Serie A1 Softball, sabato in campo tutte le serie della quarta giornata. Softball, la Quick Mill Bollate continua il percorso a punteggio pieno in Serie A1. Mezzo passo falso per ForlPassano le settimane, ma il copione non cambia. La Quick Mill Bollate rimane infatti l’unica squadra ancora imbattuta nella Serie A1 2026 di softball. oasport.it Softball, per l'Italposa una vittoria e un pari nel derby: Pianoro si impone al supplementarePer l’Italposa resta la consapevolezza della propria forza, ma anche qualche rimpianto per una gara 2 sfuggita per un soffio, in un campionato che si conferma equilibrato e altamente competitivo ... forlitoday.it FIBS - Federazione Italiana Baseball Softball. Giulio Cercato · Let's Go. #italiasoftball #softball #leazzurrine - facebook.com facebook Grazie alla Federazione Italiana Baseball Softball. #AVoceDeCreature #ServireNonServirsi x.com