Softball Migliorelli | Ares Safety Macerata a Bollate mi aspetto una bella prestazione

La squadra di softball si prepara per una partita contro il Lacomes New Bollate. La formazione è al completo e si aspetta di offrire una buona prestazione. L’obiettivo è ottenere almeno un pareggio contro la quarta in classifica. La partita si terrà a Bollate, e la squadra spera di fare bene in questa trasferta.

"Da questa trasferta a casa del Lacomes New Bollate mi aspetto una buona prestazione. Siamo al completo e speriamo che sia di buon auspicio per portare a casa almeno un pareggio, contro una formazione quarta in classifica". È l’auspicio di Carlo Migliorelli, presidente di Ares Safety Macerata Softball, in vista della quattordicesima giornata del massimo campionato di softball. L’Ares Safety Macerata è impegnata ad allontanarsi dalla zona play out, negli ultimi tre match ha vinto quattro delle sei partite, dimostrando di essere in crescita per la decisiva fase finale della regular season. Con il rientro previsto di Giorgia Cacciamani, dopo una lunga pausa per infortunio, il manager cubano Rafael Garcia può così contare su un ulteriore apporto sia in difesa che in attacco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Softball. Migliorelli: Ares Safety Macerata, I expect a strong performance in Bollate.Da questa trasferta a casa del Lacomes New Bollate mi aspetto una buona prestazione. Siamo al completo e speriamo che sia di buon auspicio per portare a casa almeno un pareggio, contro una formazione ... sport.quotidiano.net

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