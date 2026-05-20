Softball L’Ares Safety pareggia contro Castelfranco

Nell’ottava giornata della Serie A di softball, l’Ares Safety Macerata e la Thunders Castellana si sono affrontate in due partite sul campo di via Cioci. La prima partita si è conclusa con la vittoria dell’Ares Safety per 9-5, mentre nella seconda la Thunders Castellana ha prevalso con un punteggio di 4-2. Entrambe le squadre hanno ottenuto una vittoria ciascuna, portando a un pareggio complessivo.

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Pareggio per l’Ares Safety Macerata contro la Thunders Castellana, entrambe vincono una partita a testa (9-5 e 2-4) nel match giocato sul campo di via Cioci per l’ottava giornata della A1 di Softball. Incontro importante per Macerata con la necessità di muovere la classifica. Obiettivo raggiunto a metà aggiudicandosi Gara 1 con autorevolezza, mettendo in mostra la statunitense Farley (foto) grande protagonista con 5 RBI. Poi le venete di Castelfranco hanno vinto Gara 2 4-2, grazie anche a un homer da 2 RBI di Milkowski. Comunque sia l’Ares Safety Macerata, ancora con qualche problema di precisione e concretezza, ha comunque lasciato l’ultimo posto in classifica, dove è ora da sola Collecchio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Softball. L’Ares Safety pareggia contro Castelfranco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Softball. L’Ares Macerata sotto esame. Oggi c’è Pianoro GWM Unveils World-Class Safety & Testing Facilities: Safety Built on Data, Not HypeCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE BAODING, CHINA – Media OutReach Newswire – 3 May 2026 – During the 2026 Beijing Auto Show, GWM hosted a... Softball. Ares Safety draws against Castelfranco.Pareggio per l’Ares Safety Macerata contro la Thunders Castellana, entrambe vincono una partita a testa (9-5 e 2-4) nel match giocato sul campo di via Cioci per l’ottava giornata della A1 di Softball. sport.quotidiano.net Softball. L’Ares Safety pareggia contro CastelfrancoPareggio per l’Ares Safety Macerata contro la Thunders Castellana, entrambe vincono una partita a testa (9-5 e 2-4) nel match giocato sul campo di via Cioci per l’ottava giornata della A1 di Softball. sport.quotidiano.net