Softball L’Ares Safety pareggia contro Castelfranco
Nell’ottava giornata della Serie A di softball, l’Ares Safety Macerata e la Thunders Castellana si sono affrontate in due partite sul campo di via Cioci. La prima partita si è conclusa con la vittoria dell’Ares Safety per 9-5, mentre nella seconda la Thunders Castellana ha prevalso con un punteggio di 4-2. Entrambe le squadre hanno ottenuto una vittoria ciascuna, portando a un pareggio complessivo.
Pareggio per l’Ares Safety Macerata contro la Thunders Castellana, entrambe vincono una partita a testa (9-5 e 2-4) nel match giocato sul campo di via Cioci per l’ottava giornata della A1 di Softball. Incontro importante per Macerata con la necessità di muovere la classifica. Obiettivo raggiunto a metà aggiudicandosi Gara 1 con autorevolezza, mettendo in mostra la statunitense Farley (foto) grande protagonista con 5 RBI. Poi le venete di Castelfranco hanno vinto Gara 2 4-2, grazie anche a un homer da 2 RBI di Milkowski. Comunque sia l’Ares Safety Macerata, ancora con qualche problema di precisione e concretezza, ha comunque lasciato l’ultimo posto in classifica, dove è ora da sola Collecchio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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