Softball L’Ares Macerata sotto esame Oggi c’è Pianoro

Oggi alle 15.30 l’Ares Safety Macerata affronterà la Mia Office Pianoro nella settima giornata della Serie A1 di softball. La partita si svolgerà sul campo di Macerata e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in questa fase del campionato. L’incontro sarà seguito da appassionati e addetti ai lavori, interessati a osservare quale squadra riuscirà a imporsi in questa sfida.

Alle 15.30 di oggi l’Ares Safety Macerata è attesa da un esame da brividi, infatti ospiterà la Mia Office Pianoro nella settima giornata della Serie A1 di softball. Le maceratesi riceveranno le seconde della classe per cui servirà una prova determinata anche per migliorare la classifica. "L’obiettivo – dice il presidente Carlo Migliorelli – è fare un buon risultato. A Saronno abbiamo commesso troppi errori in gara 1. Dobbiamo ripartire dalla buona prova di gara 2 quando solo un fuoricampo ci ha costretto alla sconfitta". Le emiliane della Mia Office vengono da cinque vittorie consecutive, da gara 2 contro Forlì allo sweep contro Collecchio, passando per la doppia vittoria con Rovigo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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