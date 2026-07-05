Negli ultimi tempi, i trend di viaggio si orientano verso la lentezza e l’esperienza significativa, con il ritorno a vacanze più rilassate. Si preferiscono soggiorni più lunghi, spostamenti meno affrettati e momenti di pausa tra le attività. Questo cambio di approccio si traduce in una minore attenzione alle corse e alle mete troppo programmate, privilegiando un ritmo più lento e consapevole. La tendenza si distingue da anni di pratiche di viaggio frenetiche e altamente pianificate.

Abbiamo passato anni a credere che una vacanza riuscita fosse quella da cui tornare con la galleria piena e il corpo distrutto. Il volo all’alba, il trolley minuscolo, la tabella di marcia più precisa di un piano militare, la sveglia impostata anche in ferie perché bisogna incastrare tutto, senza perdere nemmeno un minuto. A un certo punto, però, questa idea del viaggio come accumulo ha iniziato a starci stretta. Non perché abbiamo smesso di desiderare il mondo, anzi: forse proprio perché lo desideriamo davvero, non vogliamo più attraversarlo come se fosse un da scorrere. Vogliamo entrarci dentro, capire il ritmo di un posto, la sua cultura, non solo “spuntare” il monumento più famoso come fosse una lista della spesa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Slow-mo e il meaningful travel, i trend viaggi puntano sulla lentezza

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Slow-mo travel e meaningful travel: cosa è e come funziona il nuovo modo di viaggiare

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