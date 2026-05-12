Vacanze con i cani e ritiri di pilates | quali sono i travel trend del 2026 secondo Google

Secondo Google, i trend di viaggio per il 2026 mostrano una crescita di richieste per vacanze che includono animali domestici e programmi di benessere come i ritiri di pilates. I dati analizzati riguardano le preferenze degli utenti negli ultimi mesi e indicano un interesse crescente verso esperienze che combinano relax e compagnia degli animali. Questi sono tra i principali spunti emersi dalla ricerca sui modelli di viaggio più richiesti.

Google ha condiviso i suoi Travel Trends 2026, rivelando così quali sono le tipologie di vacanze più richieste degli ultimi mesi. A ottenere il primato sono stati i viaggi pet-friendly e i ritiri di pilates.🔗 Leggi su Fanpage.it

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