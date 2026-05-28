Il concetto di slow travel in treno promuove viaggi più lenti e consapevoli, contrastando la rapidità dei voli low-cost. Questa modalità permette di scoprire paesaggi e culture lungo il percorso, offrendo un’esperienza più immersiva. Negli ultimi anni, si è registrato un aumento di interesse verso questa forma di viaggio, sostenuta anche da iniziative di promozione di rotte ferroviarie più sostenibili. La scelta di viaggiare in treno si associa a una maggiore attenzione all’ambiente e alla qualità del viaggio stesso.

In un’epoca dominata da voli low-cost che ci proiettano da una capitale europea all’altra in poche ore, stiamo progressivamente perdendo il senso del viaggio. Spesso la destinazione diventa un semplice punto di arrivo, isolato dal contesto geografico e culturale che la circonda. Contro questa frenesia si sta imponendo lo Slow Travel (il viaggio lento), una filosofia che invita a rallentare il passo e a godersi ogni singolo chilometro. Il treno è il manifesto perfetto di questa controtendenza. Viaggiare sui binari significa riappropriarsi del proprio tempo, osservare il paesaggio che cambia fuori dal finestrino, leggere un libro senza l’ansia dei controlli aeroportuali e ridurre drasticamente l’impronta ecologica. 🔗 Leggi su Multisapere.com

© Multisapere.com - Slow Travel in treno: l’arte di viaggiare senza fretta

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Viajando en tren de dos pisos de Japón, Tokio a Kamakura (Green Car, línea Yokosuka)

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